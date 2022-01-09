В Саратове владельцы чипировали 193 животных за год

Ветеринары вживили чипыпочти 200 животным в Саратове

В Саратовской области в государственных ветеринарных клиниках в 2021 году оказали различную помощь более чем 18,5 тысячам животных.

Более двух тысяч хирургических операций различной степени сложности провели ветеринары госветслужбы. Кроме этого, проведено более 22 тысяч профилактических вакцинаций, в том числе, против бешенства почти 13 тысяч.

В областном центре городской ветслужбой, по желанию хозяев, вживлены биочипы в 193 животных, для того чтобы по сигналу с чипа их было легче отыскать, в случае потери.

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