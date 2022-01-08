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Происшествия8 января 2022 13:35

Под Саратовом семья с двумя маленькими детьми отравилась угарным газом

Причиной стала неисправность отопительного оборудования
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)

В Петровском районе семья с двумя детьми отравилась угарным газом.

О ЧП коротко сообщили в областной прокуратуре.

Известно, что минувшей ночью, 8 января, бригада скорой помощи доставила в больницу семью - взрослых и двух несовершеннолетних детей. У всех диагностировали отравление угарным газом.

Причиной отравления, как предварительно установили в прокуратуре, стала "неисправность радиатора навесного котла" в частном доме, где живет семья.

Сейчас известно, что всем оказана помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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