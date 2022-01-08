«Врач из Германии» развел жительницу Саратова на полмиллиона рублей

В полиции Саратова завели очередное уголовное дело о дистанционном мошенничестве, жертвой которого стала 69-летняя пенсионерка. Она попалась не на удочку «службы безопасности банка» или «лотерейщиков», а пострадала от виртуального альфонса.

Пенсионерка познакомилась в соцсети с «иностранцем», который представился «врачом из Германии». Буквально недели бурной переписки хватило ему, чтобы влюбить в себя женщину и уговорить переслать ему деньги.

- Чтобы приехать к ней в гости, ему необходимо сделать документы и взять билеты, но в данный период у него сложное материальное положение и ему нужны деньги. Окрыленная новыми чувствами женщина, набрала кредитов в различных банках и перевела возлюбленному более 477 тысяч рублей, - рассказали в полиции Саратова.

После этого, «врач из Германии» перестал выходить на связь, а пенсионерка пошла искать утешения и возмездия в правоохранительные органы.

- Каждый из нас хоть раз получал сообщения с просьбами о помощи. Но не поддавайтесь первоначальному порыву, не спешите помогать такому собеседнику, это может быть обычный аферист, - рушат романтические мечты в ГУ МВД по Саратовской области.

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