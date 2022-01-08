Бусаргин подвел итоги работы за год по нацпроекту «Экология»

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Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин подвел итоги работы в 2021 году по национальномук проекту "Экология".

О том, что успели сделать, он рассказал в своем телеграм-канале.

В рамках нацпроекта было закуплено и передано лесхозам 555 единиц оборудования. Также приобретено 19 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники.

В рамках нацпроекта для сохранения и улучшения состояния уникальных водных объектов на территории нашего региона реализуются мероприятия по расчистке водохранилищ и русел рек.

В 2020-2021 годах выполнены работы по расчистке участка водохранилища протяженностью 1,15 км на реке Большой Узень в районе села Милорадовка Краснопартизанского района Саратовской области. Проведены работы по расчистке акватории участка Волгоградского водохранилища от зарослей водной растительности (камыш) у села Генеральское Энгельсского района Саратовской области.

Завершено строительство канализационных очистных сооружений в поселке Красный Текстильщик Саратовского муниципального района. Начата реконструкция канализационных очистных в Хвалынске.

Проведены работы по воспроизводству лесов на площади 1 150 гектар, что на 2% больше, чем в прошлом году. В 2022 году необходимо значительно увеличить объемы высадки до 2,5 тысячи гектаров леса.

Саратовская область получила субсидию в размере 31,3 млн рублей на закупку 2503 контейнеров для раздельного накопления (2011 ед. в Саратове и 492 ед. в Энгельсе). Установку контейнеров планируется осуществить до 1 февраля 2022 года.

В паспорт федерального проекта «Чистая страна» включено мероприятие по ликвидации (рекультивации) несанкционированной свалки, расположенной в Промзоне г. Энгельса, в районе ФГКУ «Кристалл» со сроком реализации в 2023-2024 гг. (площадь земельного участка 22,6 га).

В резервный список также включено мероприятие по ликвидации несанкционированной свалки в границах города Аткарска (земельный участок площадью 1,18 га, захламленный твердыми бытовыми отходами).

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