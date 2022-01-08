Какие дороги отремонтируют в Саратове в 2022 году: Списки по районам

Ремонт дорог в Саратове запланирован на десятках улиц

В Саратове более 30 городских дорог будут приведены в нормативное состояние в 2022 году.

Какие именно трассы ожидает ремонт обобщили сторонники спикера ГД Вячеслава Володина в своем телеграм-канале.

В Ленинском районе заметно изменятся:

ул. Академика Антонова О.К. (от пр-та Строителей до ул. 1-й Прокатной)

ул. Буровая

путепровод п. Жасминный ( тут планируется его строительство, чтобы избежать пробок на переезде)

Московское шоссе

ул. Тархова С.Ф. (от ул. Перспективной до ул. Батавина П.Ф.)

ул. Уфимцева К.Г.

ул. Чехова А.П.

Заводской район готовится к ремонту на:

5-й Динамовский пр-д (от ул. Миллеровской до ул. Южной)

6-й Динамовский пр-д (от ул. Миллеровской до ул. Огородной)

ул. 7-я Нагорная (от пр-та Энтузиастов до ул. Огородной)

ул. Огородная (от ул. 2-й Нагорной до ул. Карьерной)

ул. Огородная (дорога-дублер от дома 202 до дома 218)

В Кировском районе отремонтируют:

ул. Волгоградская (от ул. Генерала Захарова Г.Ф. до ул. Братской)

ул. Вольская (от ул. Соколовой до ул. Белоглинской)

ул. Героя Советского Союза Ароновой Р.Е.

ул. Рахова В.Г. (от ул. Б. Казачьей до ул. Соколовой)

ул. Хвалынская (от ул. Посадского И.Н. до ул. Зеленой)

В Октябрьском районе починят дороги:

ул. Вольская (от ул. Чернышевского Н.Г. до ул. Набережной Космонавтов)

ул. Клочкова В.Г. (от ул. 4-й Линии до ул. 4-й Поперечной)

ул. Рахова В.Г. (от ул. Рабочей до ул. Новоузенской)

Во Фрунзенском районе изменятся:

ул. Б. Казачья (от ул. Горького М. до ул. Аткарской)

ул. Мичурина И.В. (от ул. Рахова В.Г. до ул. Пугачева Е.И.)

В Волжском районе отремонтируют больше всего дорог:

ул. 1-я Садовая (от ул. Кооперативной до ул. Радищева А.Н.)

ул. Б. Затонская

ул. Вознесенская (от ул. Соколовой до ул. Б. Горной, от ул. Посадского до д. 15)

ул. Горького М. (от ул. Соколовой до ул. 1-й Садовой)

ул. Лермонтова М.Ю.

ул. Мичурина И.В. (от ул. Радищева А.Н. до ул. Октябрьской)

ул. Октябрьская (от ул. Кузнечной до д. 15)

ул. Первомайская (от ул. Чернышевского Н.Г. до ул. Радищева А.Н.)

ул. Посадского И.Н. (от ул. Рогожина В.А. до ул. Комсомольской)

ул. Радищева А.Н. (от ул. Московской до ул. Мичурина И.В.)

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