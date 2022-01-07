В Саратове ищут виновного в падении на женщину льда с крыши

Жуковского, 23. Фото Яндекс.Карты

Следственный комитет и чиновники выясняют, кто же виноват в падении льда с дома №23 на улице Жуковского в Саратове, от которого пострадала проходившая по улице женщина. 57-летнюю прохожую госпитализировали 6 января в состоянии средней степени тяжести.

Следователи СУ СКР Кировского района Саратова начали доследственную проверку. Кроме выяснения всех обстоятельств ЧП, они собираются дать юридическую оценку действиям или бездействиям ответственных за уборку снега и наледи с фасада и крыши дома.

В прокуратуре сообщили, что дом обслуживает ООО УК «Жилищник 25». и директору компании вынесли представление, а также решают, возбуждать ли в его отношении административное дело.

Между тем в Кировской районной администрации уже заявили, что виноват собственник квартиры в доме №23.

- Кровля указанного жилого дома не скатная, не является эксплуатируемой. Сход наледи произошёл с козырька балкона на пятом этаже многоквартирного дома, что является зоной ответственности собственника жилого помещения, - пояснили в районной администрации.

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