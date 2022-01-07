В Вольске мужчина обокрал мачеху и сдал ее украшения в ломбард

Новогодняя сказка «наоборот» произошла в Вольске Саратовской области, когда женщина лишилась своих украшений и драгоценностей, а виноват в этом оказался ее пасынок.

С заявлением о краже в полицию обратилась 67-летняя местная жительница, которая рассказала, что за время с 1 декабря по 5 января у нее из квартиры пропали две золотые цепочки, обручальное кольцо и три кольца с драгоценными камнями. Неизвестный вор унес драгоценностей на 125 тысяч рублей.

В рамках возбужденного уголовного дела о краже вольские полицейские вычислили подозреваемого – им оказался 26-летний пасынок пострадавшей.

Уже 6 января его задержали и мужчина сознался, что у него были ключи от квартиры, он несколько раз наведывался туда, пока мачехи не было дома. Драгоценности он сдал в ломбард. Задержанного на время следствия отпустили под подписку о невыезде.

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