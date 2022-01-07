Пассажирка маршрутки пострадала в ДТП в Саратове

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Столкновение легкового автомобиля Lada Priora и автобуса на базе Gazel Next произошло в Октябрьском районе 6 января около 14.20.

На перекрестке улиц 2-я Садовая и Большая Садовая у дома № 98 легковушка под управлением 35-летнего мужчины и автобус маршрута № 60 с 49-летним водителем не поделили дорогу и столкнулись.

От удара упала пассажирка автобуса – 59-летняя женщина. С различными травмами медики скорой помощи увезли ее в больницу.

Степень виновности водителей устанавливают сотрудники ГИБДД Саратова.

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