Жители десятков домов в Саратове остались на Рождество без воды на сутки

Авария на водопроводе по улице Зоологическая,3 в Саратове не была устранена в обозначенные ранее сроки - до 7 утра 7 января.

По прежнему без холодного водоснабжения остаются жильцы домов, которые расположены в квадрате улиц Тверская - Саперная - пр.50 лет Октября - Деловая.

Сроки восстановления работы водопровода продлили до целых суток - до 18.00 7 января.

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