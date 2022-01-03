«Я молчала из-за страха»: Анжела Смирнова дала «Комсомолке» эксклюзивное интервью

Анжела Смирнова. Фото с личной страницы в соцсети

Бывшая глава аппарата саратовской областной общественной палаты Анжела Смирнова дала газете «Комсомольская правда-Саратов» эксклюзивное интервью, в котором раскрыла все тайны, накопленные за 20 лет работы с экс-главой ОПы Александром Ландо.

Девушка обратилась к читателям и самому Ландо:

- Наступил Новый год. Это всегда надежды на перемены к лучшему. Но есть время вспомнить и прошлое.

И вот, впервые решила рассказать про политику и про политиков. Но начну с себя. Начала работать в 19 лет. Более 20 лет работала с Александром Ландо. Была при нём на разных должностях.

В последнее время Ландо все шлёт кому-то вызовы. Так вот я, Анжела Смирнова, его давний помощник, принимаю вызов!

Расскажу о его «бедном» материальном положении. О чести, дружбе, порядочности и корысти. Но не в понимании Ландо, а как оно есть на самом деле.

Да, я долгое время молчала из-за боязни. Не столько за себя, сколько за своего ребёнка и его будущее. Так как знала мелочную и мстительную сущность Ландо. Знала, скольким людям он испортил карьеру, судьбу и репутацию из-за личной неприязни и обид. Ведь он был везде и везде был, так сказать, «своим» - и в суде, и в прокуратуре, и в СК, и в УФСИН, во всех министерствах и ведомствах.

Страх начал уходить, когда увидела, что правда восторжествовала. Когда с него сняли звание Почётный гражданин города. Когда увидела в СМИ правду о его прошлом. Не я одна начала говорить. А это значит, что скоро все вы узнаете много нового и интересного об этом человеке.

Так что, в Новом году принимаю твой вызов, Ландо.

Следите за новыми выпусками газеты «КП-Саратов». В одном из них Анжела Смирнова раскроет все секреты скандально известного саратовца. Напомним, «Комсомолка» выходит три раза в неделю: по вторникам, средам и пятницам.

Напомним, на днях о Ландо высказался Герой России Александр Янклович.

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