Трассу Саратов-Казахстан открыли

Сегодня, 2 января, движение на трассе Саратов-Казахстан было восстановлено, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

С 14:00 отменили запрет на передвижение грузовиков и маршрутных автомобилей на участке км 583+000 - км 597+000 федеральной трассы А-298 до границы с республикой Казахстан.

Напомним, ранее, с 10:00 этот участок дороги закрывали в связи с ухудшением погоды и сильной метелью на территории республики Казахстан.

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