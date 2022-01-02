Сегодня, 2 января, в Саратовской области из-за метели перекрыли трассу в Казахстан, об этом сообщает ГУ ГИБДД региона.

С 10:00 в регионе вводится временное ограничение на проезд грузовых и маршрутных транспортных средств на участке км 583+000 - км 597+000 федеральной трассы А-298 а/д Р-208 «Тамбов-Пенза» Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с республикой Казахстан.

В республике Казахстан идет сильная метель. Движение ограничено до особого распоряжения.

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