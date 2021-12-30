Саратовская область оказалась рекордсменом России по убыли населения

Саратовская область оказалась антилидером России по убыли населения, регион продолжает терять население. Таковы данные Росстата,опукбликованные вчера, 29 декабря.

По итогам периода с января по октябрь 2021 года Саратовская область оказалась первой среди всех субъектов федерации по абсолютной убыли. Область потеряла 26 908 жителей. РЕчь идет как об умерших, так и о покинувших регион жителях.

С начала года в Саратовской области родился 15 421 новый житель, а умерли 38 454 человека. Таким образом убыль населения составила 23 033 граждан. Напомним, ранее стало известно, что в Саратовской области на 20 процентов возросла смертность.

Кроме того, в регионе прибыло 43 012 человек, а уехали 46 887 жителей. Таким образом, население региона уменьшилось еще на 3 875 человек. По миграционной убыли Саратовская область оказалась на третьем месте.