В 2021 году в Саратовской области на 20 процентов выросла смертность, таковы данные из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России». За девять месяцев 2021 года население сократилось на 22 тысячи человек.

Рождаемость в Саратовской области уменьшилась незначительно: 13 808 человек против 13 868 в прошлом году. Совсем другая картина со смертностью: за девять месяцев текущего года регион потерял 32 576 человек, при том, что в 2020 году за аналогичный период умерли 26 896 саратовцев. Таким образом, рост смертности составил 21,12 процента или 5 680 человек.

Ускорился также миграционный отток жителей Саратова. Приехало в этом году 38 612 граждан, а уехал 42 451. Убыль населения составила 3839 человек, что более чем в два раза больше, чем в прошлом, когда было 1867 человек.

Абсолютная убыль населения Саратовской области за девять месяцев текущего года составила 22 607 человек. Больше только в столице: где население уменьшилось на23 095 жителей. При этом если сравнить общую численность населения в этих субъектах, то все становится совсем печально для саратовцев.

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