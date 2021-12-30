В Саратове женщине оторвало пальцы в лифте

В Ленинском районе Саратова 57-летняя женщина лишилась нескольких палецев при пользовании лифтом.

Как сообщили "КП-Саратов" в экстренных службах, выходя из лифта с собакой во втором подъезде дома №26 по улице Тархова, женщина зацепилась поводком за конструкции лифта. Когда он пришел в движение, она не успела высвободить руку и поводком ей срезало пальцы.

В министерстве здравоохранения подтвердили факт госпитализации 57-летней женщины с ампутацией пальцев на руке.

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