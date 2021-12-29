Мэрия Саратова назвала виновных в сбоях работы общественного транспорта

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Накануне новогодних праздников Саратове участились заторы и ДТП, поскольку увеличилось количество машин на улицах города. Именно это в мэрии города назвали причиной сбоев в работе общественного транспорта.

- Увеличилось количество личных автомобилей на улицах, в городе участились ДТП, заторы, из-за чего возникают перебои с движением общественного транспорта. Нарушения интервала движения автобусов и троллейбусов приводит к увеличению времени их ожидания пассажирами, - заявили в городской администрации.

Кроме этого, проезду автобусов и электротранспорта мешают припаркованные вдоль проезжей части машины горожан, которые затрудняют также уборку снега.

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