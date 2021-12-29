В Саратове вынесен приговор двум мужчинам, убившим косуль

Вчера, 28 декабря, в Саратове вынесли приговор двум мужчинам, убившим косуль. Об этом сообщает пресс-служба Красноармейского городского суда.

Двое мужчин признаны виновными в незаконной охоте. Охотничьему фонду Саратовской области был нанесен ущерб в размере 80 тысяч рублей.

Сам инцидент произошел 19 ноября вечером. Правоохранители задержали двух мужчин на «Ниве», в багажнике которой обнаружили останки двух косуль.

Суд приговорил злоумышленников к трем года условно с испытательным сроком 1 год.

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