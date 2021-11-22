В Саратове с тушами косуль в багажнике задержан водитель «Нивы»

В Заводском районе Саратова экипаж ДПС остановил автомобиль «Нива» и обнаружил в ее багажнике туши косуль. Разрешения на охоту у водителя не было. Возбуждено уголовное дело о браконьерстве.

19 ноября на улице Парковая инспекторы остановили «Ниву» и сделали необычную находку. В багажнике лежали части туш косуль и две головы животных. 56-летний водитель пояснил, что поехал в Красноармейский район, чтобы охотиться на кабана, однако там новые знакомые его пригласили поучаствовать в охоте на косуль. Разрешения на охоту у него не оказалось, как и доказательств своей версии.

Ведется расследование, об этом рассказали в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства.

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