Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 ноября 2021 14:01

В Саратове с тушами косуль в багажнике задержан водитель «Нивы»

Возбуждено уголовное дело о браконьерстве
Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Заводском районе Саратова экипаж ДПС остановил автомобиль «Нива» и обнаружил в ее багажнике туши косуль. Разрешения на охоту у водителя не было. Возбуждено уголовное дело о браконьерстве.

19 ноября на улице Парковая инспекторы остановили «Ниву» и сделали необычную находку. В багажнике лежали части туш косуль и две головы животных. 56-летний водитель пояснил, что поехал в Красноармейский район, чтобы охотиться на кабана, однако там новые знакомые его пригласили поучаствовать в охоте на косуль. Разрешения на охоту у него не оказалось, как и доказательств своей версии.

Ведется расследование, об этом рассказали в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.