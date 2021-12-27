Затопленный в Саратове двор пострадал от аварии в соседнем доме

Перекрыта подача воды в несколько многоэтажек в Ленинском районе Саратова, из-за аварии, после которой оказался затоплен двор на Куприянова,14.

«Коммунальный бассейн» во дворе образовался после порыва трубопровода холодного водоснабжения по ул. Шехурдина, д. 34. Из-за этого до полуночи не будет холодной воды у жителей домов Шехурдина, 36, 38.

После публикация в СМИ, потребовалось дополнительное ограничение подачи воды в дома 12а и 14а по ул.Куприянова.

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