В Саратове горела гостиница на улице Чернышевского

Пожар в гостинице "АРС" в Саратове

В Саратове ночью 26 декабря горело кафе и гостиница "АРС", на улице Н.Г. Чернышевского, 137.

По сообщениям очевидцев, полыхала вывеска гостиницы и кафе на перекрестке Чернышевского и Вольской, возле кафе "АРС" и одноименной гостиницы.

Предварительно - никто не пострадал.

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