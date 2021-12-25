Сильный ветер повалил новогоднюю елку в Юбилейном

Елка в Юбилейном

Сегодня, 25 декабря, в Юбилейном поселке в Саратове сильный ветер повалил елку. Снегопад продолжает «собирать урожай» по городу.

Ветер снес елку на детской площадке в микрорайоне Изумрудный. Сборная конструкция лишилось части нижних веток.

Как пишет администрация Волжского района, порывами ветра были повреждены провода и каркас конструкции елки. Теперь ее демонтируют.

С 27 декабря, когда ветер утихнет, елку планируют вернуть на прежнее место.

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