В Саратов пришел снегопад

В Саратове снегопад

Сегодня, 25 декабря, в Саратове наступил снегопад, об этом сообщает Приволжское УГМС. Водителям следует быть осторожнее на дорогах. Пешеходам рекомендуют быть очень аккуратными, переходить дорогу только по «зебре» и иметь светоотражающие элементы на одежде.

Температура в областном центре колеблется от -11 с утра до -3 к ночи. По ощущениям от -20 до -10 градусов. Небо затянуто плотными облаками. Дует южный ветер со скоростью 9-10 м/с и отдельными порывами до 20 м/с.

В Саратовской области облачно с прояснениями. Днем идет снег, местами сильный, метель. Ветер дует юго-восточный, его скорость составляет 9-14 м/с, а отдельные порывы доходят до 17-25 м/с, Температура колеблется от -2 до -7 градусов. На дорогах снежные заносы.

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