Володин: 70 из 70 новых троллейбусов «Адмирал» уже в Саратове

70 "Адмиралов" в Саратове

Все 70 новых троллейбусов «Адмирал» уже доставлены в Саратов, об этом сообщают в Телеграм-канале сторонников Спикера ГД «Володин Саратов».

Саратов стал одним из первых городов в стране, куда в этом году поступили так много новых машин.

Напомним, троллейбусы «Адмирал» с возможностью автономного хода поступили в город при поддержке Вячеслава Володина в рамках лизинговой. Они заменяют изношенные составы, которые уже полностью выработали ресурс.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.