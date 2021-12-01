В Саратов пришли еще 10 новейших троллейбусов «Адмирал»

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Еще 10 новых троллейбусов «Адмиралы» прибыли в Саратов с завода в Энгельсе.

На сегодняшний день с энгельсского завода поступило уже 49 троллейбусов из 70.

До конца года на маршруты в областном центре должен выйти еще 21 аналогичный троллейбус с запасом автономного хода. Об этом сообщается в группе сторонников спикера ГД "Володин.Саратов" в Telegram.

Всего в Саратовскую область до конца 2021 год планировалось поступление в рамках договора лизинга 94 новых троллейбуса «Адмирал».

Как сообщил ранее председатель Государственной думы России Вячеслав Володин, 74 из них должны придти в Саратов, 20 — в Балаково.

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