Фура помяла дорогой внедорожник возле METRO в Саратове

ДТП на улице Аэропорт Фото: ГИБДД по Саратову

Возле старого аэропорта и недалеко от гипермаркета METRO 24 декабря внедорожник BMW попал под фуру.

По данным ГИБДД Саратова, столкновение по адресу улица Аэропорт,14 произошло около 6.30 утра.

После того как под грузовой автомобиль въехал BMW, прибывшие медики госпитализировали 35-летнего водителя внедорожника.

. Фото: ГИБДД по Саратову

. Фото: ГИБДД по Саратову

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