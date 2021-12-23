Володин предложил властям Саратова финансировать ремонт жилых домов - памятников культурного наследия

Вячеслав Володин

Володин предложил саратовским властям разработать программу реставрации жилых домов, которые являются объектами историко-культурного наследия.

- Мэрии было бы правильно уже на следующий год такую программу разработать. Гражданин не сможет реставрировать здание за счет собственных средств. Давайте искать решение. Давайте обсудим. каким оно может быть. Если это все уйдет в деньги - вместе будем их искать. Если это должна быть политическая воля с вашей стороны - ищите ее в себе, - предложил Володин главе администрации Саратова.

Он предложил властям найти специалистов, взять в партнеры градозащитный совет.

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