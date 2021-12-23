Мошенники под видом работников «Т Плюс» обманывают пенсионеров в Саратовской области

В городах Саратовской области, где действует компания «Т Плюс», активизировались мошенники, которые ходят по квартирам под видом работников компании.

Схема аферистов предполагает представляясь сотрудниками «Т Плюс», «ЭнергосбыТ Плюс», тепловых сетей, ТЭЦ или котельных, навязывать жителям покупку дорогих водомеров горячей воды установку этих счетчиков по нерыночным ценам и с сомнительным качеством.

Кроме этого, они просят внести оплату на месте по лицевому счету в связи с реальной или мнимой задолженностью за отопление или горячую воду. Об этом сообщили в «Т Плюс», не уточнив, откуда у мошенников может быть информация о реальной задолженности жителей.

Аферисты предпочитают обманывать пожилых людей, как наиболее доверчивую часть населения.

- Никаких работ на внутриквартирных коммуникациях компания «Т Плюс» не проводит, продажей и установкой квартирных приборов учета горячей воды не занимается. Сотрудники энергокомпании не принимают от клиентов денежные средства ни в наличной, ни в безналичной форме, - заявили в пресс-службе «Т Плюс».

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