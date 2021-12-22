На пожаре в парикмахерской в Аткарске пострадали четыре женщины

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня вечером, 22 декабря, в Аткарске произошел пожар в помещении, оборудованном под парикмахерскую.

Сигнал дежурному МЧС поступил в 16.29.

Сообщалось о загорании в парикмахерской в двухэтажном здании по адресу Советская, 115. На тушение выехал один расчет.

Огонь успел охватить 10 кв. м в здании, которое по сути является гаражом с пристройкой.

Пострадали четыре женщины, все они госпитализированы с ожогами различной степени тяжести в ожоговый центр.

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

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