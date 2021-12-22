В новогодние праздники аэропорт Саратова обслужит 230 рейсов

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С 31 декабря 2021 по 9 января 2022 года аэропорт «Гагарин» плаинирует обслужить более 230 рейсов.

Среди них как внутренние, там и международные.

За рубеж в эти дни можно улететь из Саратова в Ереван, Худжанд, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Прямые регулярные и чартерные рейсы будут выполнять десять авиакомпаний.

На период праздничных дней увеличивается число рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

Всего планируются рейсы по 13 направлениям, последним в 2021 году станет вылет в 20.50 в Москву, первым в новом году станет вылет в Хургаду сразу после наступления нового года – 1 января в 03.30.

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