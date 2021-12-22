«Т Плюс» просит горожан не подходить к открытым люкам: температуру воды подняли до 90 градусов

Если увидите пар из земли - звоните в "Т Плюс" Фото: Александр Уриевский

Саратовский филиал «Т Плюс» увеличил температуру воды в сетях отопления в Саратове, Энгельсе и Балакове. На 22 декабря она составляет +90 градусов.

- Энергокомпания убедительно просит горожан соблюдать максимальную осторожность вблизи тепловых сетей и тепловых камер, шахт опуска и подъема, а также рядом с котельными, ЦТП и насосными станциями. Не приближаться к участкам проседания грунта и возможного выхода теплоносителя на поверхность, - предупредили в комании.

Если увидите незакрытые люки, или парения из-под земли сообщите об этом на горячие линии Саратовского филиала «Т Плюс»: в Саратове — 8(8452) 32-00-22, в Балакове — 8(8453) 61-15-00, в Энгельсе — 8(937) 240-07-04.

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