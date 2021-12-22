В селе Белогорное на пожаре сгорел 57-летний мужчина

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Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следственным отделом по городу Вольск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области проводится доследственная проверка по факту гибели в результате пожара 57-летнего мужчины.
Вечером 21 декабря в селе Белогорное Вольского района произошел пожар в частном доме, где жил 57-летний мужчина.
Огонь над домом заметили соседи и позвонили в МЧС.
Прибывшие по вызову соседей пожарные на двух машинах ликвидировали возгорание.
Как сообщили "КП-Саратов" в региональном СУ СКР, дом выгорел полностью, и при разборе конструкций пожарные нашли останки тела хозяина дома.
Как установил следователь СК, дом отапливалось дровяной печью и по предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
P.S. По предварительным данным ГУ МЧС, пожар произошел в результате неосторожного обращения огнем при курении в нетрезвом состоянии.
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Фото: СУ СКР по Саратовской области
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