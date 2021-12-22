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Происшествия22 декабря 2021 4:07

В Балашове мужчина поплатился жизнью за оскорбление родственников собутыльника

Дело рассмотрит суд
Источник:kp.ru
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Мужчина бил потерпевшего кулаками и ногами

Мужчина бил потерпевшего кулаками и ногами

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балашове Саратовской области будут судить 46-летнего местного жителя по обвинению в причинении тяжких травм, которые привели к смерти человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, преступление было совершено в ночь на 30 сентября, когда двое мужчин — 46 и 57 лет — распивали алкоголь в доме младшего из них, на улице Павлова.

По версии следствия, гость вел себя несдержанно, проявлял агрессию, и хозяин попытался его утихомирить. Но тот не пожелал лечь спать, а начал ругать родственников хозяина. Этого мужчина стерпеть не смог и не менее трех раз ударил его кулаком по голове, а когда пострадавший упал, принялся бить ногами.

Позже он опомнился, вызвал врачей и раненого госпитализировали, но 8 октября он скончался от тупой сочетанной травмы груди и живота, множественных переломов ребер.

Свою вину подсудимый признал и раскаялся.

Дело передано в суд

Дело передано в суд

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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