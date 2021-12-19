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Происшествия19 декабря 2021 19:02

МЧС не подтвердила пожар в Саратове из-за пущенного фейерверка

Загорелся балкон квартиры в Заводском районе
Источник:kp.ru
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В Заводском районе Саратова произошел пожара в 10-этажном здании. Загорелась квартира на восьмом этаже в доме на Орджоникидзе,13/6.

Вызов поступил в 20.08.

На место ЧП выехали три экипажа пожарной охраны, они оперативно ликвидировали возгорание.

По словам очевидцев, неудачно запущенный салют стал причиной пожара.

По данным ГУ МЧС, на балконе горели вещи, никто не пострадал. Причина возгорания уточняется. в МЧС пока не подтверждают версию очевидцев, о том, что пожар начался из-за неудачно пущенного фейерверка.

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