В Энгельсе машина с подростками разбилась о столб

Вечером 19 декабря в Энгельсе в ДТП пострадали пятеро подростков.
За рулем автомобиля ВАЗ-2110 в Энгельсе находился несовершеннолетний водитель. Не справившись с управлением на скользкой заснеженной дороге на улице 2 микрорайон Урицкого, подросток врезался в столб световой опоры.
Всего в машине было пять подростков в возрасте от 13 до 15 лет. Трое из них были госпитализированы, в том числе водитель.
Как уточнили в областной ГИБДД, после оказания медпомощи всех отпустили домой. Автомобиль получил серьезные повреждения.
Сейчас, по данным ГИБДД, решается вопрос о привлечении к ответственности родителей и законных представителей несовершеннолетних.
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