В Энгельсе сгорел дом из-за неисправной проводки

. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В поселке Прибрежный города Энгельса 18 декабря сгорел частный дом.

Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного МЧС в 16.48.

На тушение выехали два экипажа.

На месте выяснилось, что полыхает кровля деревянного дома, огонь успел охватить 32 кв метра площади.

- По предварительным данным пожар произошёл из-за несоблюдение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования - проводки, - уточнили в региональном ГУ МЧС.

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