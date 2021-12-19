Раненый мужчина умер в больнице в Вольске

Мужчина умер в больнице в Вольске
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Вольске Саратовской области 47-летний мужчина умер в больнице после травмы голову.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, пострадавший был госпитализирован 14 декабря в бессознательном состояние из квартиры дома на улице Коммунарная. Медики боролись за его жизнь, но 18 декабря раненый умер.
Была начата доследственная проверка. Эксперт обнаружил на лице и теле множественные ссадины и кровоподтеки. Точную причину смерти должна установить судмедэкспертиза.
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