Из правительства Саратовской области могут отстранить 61 непривитого чиновника

Правительство Саратовской области может потерять несколько десятков чиновников Фото: Александр Уриевский

На 16 декабря 61 чиновник правительства Саратовской области не предоставил документы о вакцинации от коронавируса или о медицинском отводе. Это 2,5% от 2403 чиновников, которые работают в структуре органов исполнительной власти региона. 80% чиновников прошли вакцинацию. Такие данные предоставила «КП-Саратов» руководитель пресс-службы председателя правительства Романа Бусаргина - Диана Бурлаченко.

- Некоторые из тех, кто не предоставил документы, на данный момент находятся на больничном, проходят медобследования или находятся в отпуске по уходу за ребёнком. Соответственно, эта цифра не окончательная, - уточнила Бурлаченко.

Напомним, на основании постановления главного санитарного врача региона от 8 октября сотрудники органов исполнительной власти должны были предоставить документы о вакцинации, либо перенесённом заболевании, либо справку о медицинском отводе от вакцинации в срок по 15 декабря.

Те сотрудники, которые не предоставили соответствующие документы, сейчас получают письменные уведомления от кадровой службы, им дается пять дней на выполнение условий. Со следующей недели, если документы не будут представлены, работник отстраняется в соответствии со статьей 76 Трудового кодекса.

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