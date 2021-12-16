Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия16 декабря 2021 7:03

В Солнечном подожгли лифт в многоэтажке

Эвакуации людей не потребовалось
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Неизвестные едва не спалили лифт в саратовской многоэтажке

Неизвестные едва не спалили лифт в саратовской многоэтажке

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Три пожарных расчета выезжали вечером 15 декабря на тушение пожара в лифте в девятиэтажном доме по улице Мамонтова.

Сигнал о возгорании в подъезде дома №4 поступил дежурному МЧС в 20.26.

По факту оказалось, что горел лифт на площади в один квадратный метр. В ГУ МЧС сообщили, что пожар произошел из-за поджога лифта неизвестными вандалами.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.