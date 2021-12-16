В Солнечном подожгли лифт в многоэтажке

Неизвестные едва не спалили лифт в саратовской многоэтажке Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Три пожарных расчета выезжали вечером 15 декабря на тушение пожара в лифте в девятиэтажном доме по улице Мамонтова.

Сигнал о возгорании в подъезде дома №4 поступил дежурному МЧС в 20.26.

По факту оказалось, что горел лифт на площади в один квадратный метр. В ГУ МЧС сообщили, что пожар произошел из-за поджога лифта неизвестными вандалами.

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