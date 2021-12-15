В Саратовской области избран новый бизнес-омбудсмен

Полина Московская

В Саратовской областной думе 15 декабря свою программу представила единственный кандидат на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей Полина Московская. Ее кандидатуру представил председатель правительства Роман Бусаргин.

Она в своем выступлении заявила, что основными задачами своей деятельности на посту уполномоченного будет защита права и интересы бизнеса, организация участия бизнеса в разработке решений по проблемным вопросам, поиск антикризисных решений в условиях пандемии.

Также Московская заявила, что намерена «наладить партнерские отношение власти и бизнеса».

- Предприниматели – источник социальной стабильности и самая активная часть общества, которая сталкивается с многими сложностями, в частности, когда проверки бизнеса обусловлены во многом интересами самих проверяющих – нужно чтобы «контрольно-надзорные требования имели хоть какой-то смысл для людей, - сказала Московская в своем выступлении.

Отвечая на вопросы, она также заявила, что не может не допускать личного участия, когда люди приходят с массовой проблемой, при этом нельзя выступать в интересах кого-то персонально.

– Уполномоченный, это не адвокат предпринимателей, который будет представлять конкретных бизнесменов в суде, - заявила Полина Московская.

Большинством голосов ее кандидатуру депутаты поддержали.

Напомним, институт уполномоченного для предпринимателей возник в Саратовской области в 2013 году, первым занявшим этот пост стал на общественных началах председатель ТПП Максим Фатеев, затем уполномоченным был Михаил Петриченко.

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