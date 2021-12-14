Корсовет 14.12.21.

Валерий Радаев назвал отстающие по темпам вакцинации три района. Сегодня, 14 декабря, губернатор объявил об это на очередном заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По словам главы региона, за последнюю неделю заболеваемость упала на 20 процентов, а значит вакцинация показала свою эффективность. Вместе с тем остаются районы, который отстают по ее темпам. Это Ершовский, Краснокутский и Ртищевский муниципалитеты. Заболеваемость в Ртищевском и Ершовском районах остается высокой.

Напомним, согласно последней коронавирусной карте лишь в одном районе Саратовской области нет зараженных коронавирусом за неделю. Это Ровенский.

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