Корсовет 14.12.21.
Валерий Радаев назвал отстающие по темпам вакцинации три района. Сегодня, 14 декабря, губернатор объявил об это на очередном заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
По словам главы региона, за последнюю неделю заболеваемость упала на 20 процентов, а значит вакцинация показала свою эффективность. Вместе с тем остаются районы, который отстают по ее темпам. Это Ершовский, Краснокутский и Ртищевский муниципалитеты. Заболеваемость в Ртищевском и Ершовском районах остается высокой.
Напомним, согласно последней коронавирусной карте лишь в одном районе Саратовской области нет зараженных коронавирусом за неделю. Это Ровенский.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.