В одном районе Саратовской области нет зараженных коронавирусом за неделю

Коронавирусная карта Саратовской области
В Ровенском районе Саратовской области не ни одного зараженного коронавирусом за неделю. Сегодня, 13 декабря, оперштаб опубликовал последние данные.
Ровенский район стал единственным, где не прибавилось новых случаев коронавируса за неделю с 6 по 12 декабря. Их число там остановилось на 511.
В Саратове за неделю прибавилось 1354 случая, в Энгельсском районе зарегистрировано 292 пациента, в Балаковском и Балашовском районах – 184 и 136 зараженных соответственно.
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