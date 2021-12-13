В одном районе Саратовской области нет зараженных коронавирусом за неделю

Коронавирусная карта Саратовской области

В Ровенском районе Саратовской области не ни одного зараженного коронавирусом за неделю. Сегодня, 13 декабря, оперштаб опубликовал последние данные.

Ровенский район стал единственным, где не прибавилось новых случаев коронавируса за неделю с 6 по 12 декабря. Их число там остановилось на 511.

В Саратове за неделю прибавилось 1354 случая, в Энгельсском районе зарегистрировано 292 пациента, в Балаковском и Балашовском районах – 184 и 136 зараженных соответственно.

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