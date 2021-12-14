Крупную мебельную фабрику и медцентр в Саратове публично уличили в неуплате налогов

Ряд предприятий уличили в махинациях с зарплатами и налогами

Видео-ролик с фрагментами заседания областной комиссии по мобилизации доходов в Саратове опубликовал председатель правительства Роман Бусаргин в своем -телеграм-канале.

Не указывая названия предприятий Бусаргин наглядно показал, как именно проходят заседания по выявлению незаконной экономии на зарплатах людей и налогах в бюджет. В сюжете идет речь о двух предприятиях - крупной мебельной фабрике, которая по бумагам оформлена как несколько ИП, но при этом имеет свою сеть магазинов, по статистике зарплата у работников едва превышает МРОТ. А также об «известной частной медорганизации», которая также состоит из нескольких юрлиц, где зарплата в среднем 12,5 тысяч рублей. Владельцы клиники получают миллионные дивиденды, проживая заграницей. При этом на совещании их представители озвучили зарплату врачей в 37 тысяч.

Мебельной фабрике показали их собственный рекламный макет, где обозначены реальные зарплаты, а медцентру – сравнение заявленных зарплат от статистики, сдаваемой в налоговую.

Предпринимателям предложено через неделю представить предложения о росте зарплат и выплате налогов, иначе «им помогут».

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