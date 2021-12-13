Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия13 декабря 2021 12:51

Михаил Исаев надеется, что под завалами рухнувшего дома никого не найдут

Глава Саратова потребовал разобраться в обстоятельствах происшествия
Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)
ЧП случилось в центре Саратова

ЧП случилось в центре Саратова

Сегодня, 13 декабря, глава Саратова Михаил Исаев потребовал внимательно разобраться в ЧП на пересечении улиц Рахова и Большая Казачья. При демонтаже нежилого дома там рухнула стена и придавила машину с человеком внутри.

- У пострадавшего травмы средней тяжести. Его автомобиль разбит. Сейчас спасатели изучают завалы, чтобы убедиться в отсутствии других пострадавших. Подрядчик, ИП Жукова, обязан не только возместить все убытки пострадавшим, но и сделать выводы по поводу техники безопасности, - заявил Михаил Исаев и выразил надежду на то, что других жертв этого ЧП найдено не будет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.