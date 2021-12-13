Михаил Исаев надеется, что под завалами рухнувшего дома никого не найдут

ЧП случилось в центре Саратова

Сегодня, 13 декабря, глава Саратова Михаил Исаев потребовал внимательно разобраться в ЧП на пересечении улиц Рахова и Большая Казачья. При демонтаже нежилого дома там рухнула стена и придавила машину с человеком внутри.

- У пострадавшего травмы средней тяжести. Его автомобиль разбит. Сейчас спасатели изучают завалы, чтобы убедиться в отсутствии других пострадавших. Подрядчик, ИП Жукова, обязан не только возместить все убытки пострадавшим, но и сделать выводы по поводу техники безопасности, - заявил Михаил Исаев и выразил надежду на то, что других жертв этого ЧП найдено не будет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.