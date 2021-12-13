В центре Саратова аварийный дом рухнул на машину с водителем

Рухнул дом в центре Саратова

Сегодня, 13 декабря, в Саратове рухнула стена аварийного дома в центре города. ЧП случилось на пересечении Рахова и Большой Казачьей в начале четвертого, об этом рассказал очевидец.

При обрушении стены пострадал 44-летний мужчина. Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, он сидел в припаркованной машине и получил травму головы. Медики «скорой» доставили пациента в больницу.

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