ВККС рекомендовала Олега Каляпина в председатели Саратовского областного суда

Сегодня, 13 декабря, Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала сделать Олега Каляпина председателем Саратовского областного суда. Об этом сообщил портал Право.ру.
Вопросов к единственному кандидату не возникло. Вскоре должен начаться его шестилетний срок полномочий.
Предыдущий глава суда Фёдор Телегин вышел в почетную отставку 4 июня.
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