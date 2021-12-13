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Общество13 декабря 2021 12:15

ВККС рекомендовала Олега Каляпина в председатели Саратовского областного суда

Предыдущий глава суда ушел в отставку 4 июня
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Сегодня, 13 декабря, Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала сделать Олега Каляпина председателем Саратовского областного суда. Об этом сообщил портал Право.ру.

Вопросов к единственному кандидату не возникло. Вскоре должен начаться его шестилетний срок полномочий.

Предыдущий глава суда Фёдор Телегин вышел в почетную отставку 4 июня.

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