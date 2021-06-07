Федор Телегин покинул пост председателя Саратовского облсуда

Федор Телегин официально ушел с должности председателя Саратовского облсуда.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе облсуда, в торжественной обстановке его поздравили с выходом в почетную отставку.

Телегин начал работать в органах прокуратуры 39 лет назад, а спустя десять лет ушел трудиться в судебную систему, в 2018 став председателем Саратовского областного суда.

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