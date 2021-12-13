Начальником департамента Саратовского района стал Андрей Шеметов

Андрей Шеметов

На совещании в мэрии Саратова 13 декабря глава администрации Михаил Исаев представил начальника департамента Саратовского района города Саратов.

Им стал Андрей Николаевич Шеметов.

Возглавит вошедшие в состав Саратова территории Саратовского района уже с 14 декабря.

Шеметов до 2012 года работал первым замминистра экономического развития и торговли Саратовской области, исполнял обязанности министра. С 2013 года исполнял обязанности первого заместителя главы администрации Саратовского района. С весны 2021 года возглавлял район.

На совещании также поручено проработать совместно с региональным минтрансом вопрос снижения стоимости проезда в общественном транспорте на присоединенных территориях.

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