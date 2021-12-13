Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-8°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 декабря 2021 6:08

По дороге на Красный Текстильщик закроют переезд

Ремонтные работы продлятся всю ночь на 14 декабря
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

Автолюбителей, которым предстоит поездка из Саратова в Красный Текстильщик и обратно предупреждают о закрытии переезда.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ПривЖД, на ремонт закроют переезд на 1 км у станции Багаевка. Работы начнутся с 23.00 13 декабря и завершатся в 5 утра 14 декабря.

Все это время на дороге Саратов - Красный Текстильщик будет организовано поочередное закрытие полос.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.