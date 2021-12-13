Мужчина в Саратове протаранил на Toyota световую опору

ДТП в Ленинском районе Саратова 12 декабря 2021 года Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Ленинском районе Саратова водитель автомобиля врезался в световую опору и попал в больницу.

ДТП произошло в 22.20 12 декабря у дома № 7 по Московскому шоссе.

32-летний водитель Toyota упустил управление и машина врезалась в столб световой опоры. В результате машина разбита, водителя госпитализировали прибывшие медики.

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