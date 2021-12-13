В Екатериновке соседи неделю жили рядом с телом умершего мужчины

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Днем 12 декабря жители дома на улице Пушкинская в поселке Екатериновка Саратовской области обратились в полицию по поводу пропажи своего 75-летнего соседа. Жильцы дома при весомых подозрениях предположили, что их сосед долгое время отсутствует, потому что умер в своей квартире.

Полиция вскрыла квартиру и действительно обнаружила там тело 75-летнего хозяина жилища.

Как сообщили в региональном СУ СКР, его смерть произошла около семи дней назад. Назначено судебно-медицинское исследование причин гибели человека.

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